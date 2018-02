Dufry: l'actionnaire Paul Singer s'est en grande partie désengagé

Zurich (awp) - Le milliardaire américain Paul E. Singer n'aura pas détenu longtemps une importante participation dans Dufry. Les fonds spéculatifs Eliot et Liverpool Ltd qu'il contrôle ont, selon une annonce ad hoc de Six Swiss Exchange de samedi, réduit leur participation à 0,94% en deux étapes.M. Singer était entré dans le capital-actions de Dufry en décembre dernier. Au 12 décembre, il avait annoncé une participation de 5,57%. Ce jour-là, l'action Dufry avait clôturé à 133,80 CHF. Vendredi 2 février, elle a clôturé à 143,50 CHF, ce qui représente un joli gain de cours pour la participation de M. Singer.Sur la base de l'annonce ad hoc de SIX, il n'est pas possible de déterminer qui a acheté la participation vendue par M. Singer. Dufry n'était pas atteignable pour un commentaire.Les gros actionnaires du spécialiste des boutiques hors taxe sont le chinois HNA (20,9%), un groupe d'actionnaires autour du conseil d'administration de l'entreprise (20,4%), le fonds étatique qatarie (6,9%) et Richemont (5,0%). La banque Morgan Stanley détenait, au 22 janvier, 7,9% en positions d'achat et Credit Suisse, le 18 janvier, 7,2% en positions d'achat.L'investisseur américain Paul E. Singer n'est pas un inconnu en Suisse. En 2011, il avait échoué dans une tentative de s'emparer d'Actelion, qui a été racheté l'an dernier par Johnson&Johnson. Il détient par ailleurs aussi une participation dans la société de participation BB Biotech.gab/rp(AWP / 03.02.2018 15h03)