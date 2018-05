Dufry renforce sa présence dans le segment des croisières

Zurich (awp) - Le spécialiste des boutiques hors-taxes Dufry a signé de nouveaux contrats avec trois opérateurs de croisières, Holland America Line, Carnival et Norwegian Cruise Line, s'assurant 2800 mètres carrés de surface de vente supplémentaires. Avec ces nouveaux contrats, le détaillant bâlois voit passer sa présence de 17 à 27 navires, qui desservent des routes aux Caraïbes, en Europe, en Alaska et en Asie.Selon Dufry, le segment des croisières affiche une croissance mondiale et offre de nouvelles opportunités. "Les nouveaux contrats illustrent notre expertise et la force de notre portefeuille qui comprend plusieurs formats de vente au détail", s'est félicité mercredi le patron de Dufry Julian Diaz, cité dans un communiqué.Le groupe rhénan entend développer et étoffer ses parts de marché dans le segment des croisières. Il réaffirme comme un de ses principaux objectifs la croissance dans les destinations touristiques, un contexte dans lequel ce canal de vente s'est avéré "un des plus dynamiques de ces dernières années".buc/tn(AWP / 30.05.2018 07h10)