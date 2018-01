Dufry se dote d'une nouvelle structure organisationnelle

Zurich (awp) - Le détaillant aéroportuaire Dufry ajuste sa structure organisationnelle. Le "Group Executive Committee" sera remplacé par un "Global Executive Committee" amaigri, indique le groupe bâlois jeudi dans un communiqué. Par ailleurs, un nouveau "Divisional Executive Committee", regroupant les responsables des différentes divisions, a été créé.Joe DiDimizio, directeur général (CEO) de Hudson Group et de la division Amérique du Nord, continuera de rapporter directement au patron du groupe, Julian Diaz. Tous les autres membres du Divisional Executive Committee seront placés sous la houlette d'Eugenio Andrades, qui assumera le nouveau rôle de CEO Operations and Strategy.Par ailleurs, les activités en Europe de l'Est - qui regroupent la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, la Serbie et la Bulgarie - feront désormais partie de la division 3.La structure organisationnelle simplifiée devrait permettre de faciliter la prise de décision et de se rapprocher du marché, assure M. Diaz dans le communiqué. Dufry espère ainsi améliorer sa rentabilité.dm/ra/buc/ol(AWP / 11.01.2018 07h37)