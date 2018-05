E Coli: rappel de l'ensemble des reblochons produits par la fromagerie Chabert

Les autorités sanitaires ont décidé de retirer de la vente et de rappeler l'ensemble des fromages reblochons entiers au lait cru fabriqués et commercialisés par la fromagerie Chabert sur son site de Cruseilles (Haute-Savoie), après la contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli, a-t-on appris lundi de sources concordantes.L'ensemble des enseignes de distribution est concerné par cette procédure de retrait/rappel par "précaution", selon les ministères de l'Agriculture et de la Santé et la fromagerie Chabert.Les reblochons fabriqués à Cruseilles sont notamment vendus sous les marques Chabert, Nos régions ont du talent (Leclerc), Reflets de France (Carrefour) et Itinéraire des Saveurs (Intermarché). A l'origine, le rappel ne concernait que les fromages sous marque Nos régions ont du talent.Les produits fabriqués sur les autres sites de Chabert ne sont pas concernés par cette alerte, indique la fromagerie.Sept enfants âgés d'un an et demi à trois ans, originaires de diverses régions de France, ont été victimes d'une infection à la bactérie E Coli après avoir consommé du reblochon. Six d'entre eux ont été hospitalisés, victimes de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU, complications rénales, ndlr).Un d'entre eux était toujours hospitalisé lundi, a-t-on appris auprès de Santé publique France, qui indiquait que le bilan était inchangé et qu'il n'y avait donc à ce jour pas de nouveau cas connu.Les autorités poursuivent néanmoins la surveillance des syndromes hémolytiques et urémiques pour détecter d'éventuels nouveaux cas en lien avec cette consommation, ont indiqué les ministères concernés."Les investigations se poursuivent dans l'entreprise et dans les élevages laitiers fournisseurs afin de déterminer précisément la source de la contamination par E.coli O26", ont-ils ajouté.Les centres E. Leclerc avaient annoncé vendredi qu'ils procédaient au rappel de ce reblochon AOP à la suite de "plusieurs cas" d'intoxication alimentaire "grave" par cette bactérie."Cette bactérie virulente peut entraîner dans la semaine suivant la consommation de l'aliment contaminé des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements", selon les autorités.Ces symptômes peuvent évoluer (dans 5% à 8% des cas) après une semaine environ vers un syndrome hémolytique et urémique, forme clinique sévère d'une infection à Escherichia coli.D'une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants.Afin de répondre au mieux aux interrogations des consommateurs, l'entreprise Chabert met à leur disposition le numéro de téléphone suivant :0800 94 52 35 de 8h à 19h.(©AFP / 14 mai 2018 14h42)