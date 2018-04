E.Leclerc achète WineAdvisor, le "Shazam" du vin

Paris (awp/afp) - Le premier groupe français de grande distribution E.Leclerc a racheté l'application WineAdvisor qui permet de noter et de partager des informations sur des vins, a annoncé vendredi Michel-Edouard Leclerc dans un billet sur son blog."Le groupement E.Leclerc acquiert aujourd'hui le site WineAdvisor, l'une des premières applications d'origine française sur les vins", a écrit M. Leclerc, sans préciser de montant pour cette opération.WineAdvisor s'inspire du fonctionnement de l'application de reconnaissance musicale Shazam: sur une photo d'étiquette prise avec un smartphone, elle retrouve la bouteille et propose une série d'indications sur le vin concerné.L'application permet également aux utilisateurs de noter les crus dégustés et de partager leurs expériences.Lancée en 2014 à Perpignan, WineAdvisor compte 600.000 utilisateurs et affiche 2,8 millions d'étiquettes scannées sur l'application.Avec 680 hypermarchés dotés de caves à vin, Leclerc se revendique comme le "premier distributeur de vins fins en France" et est un pionnier des foires aux vins dans le pays.afp/al(AWP / 06.04.2018 12h55)