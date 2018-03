EDF: Bruno Bensasson en charge des renouvelables

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - EDF a annoncé vendredi la nomination de Bruno Bensasson pour s'occuper des énergies renouvelables en remplacement d'Antoine Cahuzac, au moment où l'électricien veut se développer sur ce créneau en France.Bruno Bensasson rejoindra EDF le 16 avril en tant que directeur exécutif en charge du pôle énergies renouvelables et PDG d'EDF Energies Nouvelles.Il succèdera à Antoine Cahuzac, "qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite", indique EDF dans un communiqué. Ce dernier restera jusqu'à la fin de l'année pour assurer la transition.Né en 1972, Bruno Bensasson est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris. Il a travaillé à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), puis dans des postes de conseiller ministériel et au secrétariat général de la présidence de la République pendant le quinquennat de Jacques Chirac.Il a dernièrement travaillé chez Engie, l'ex-GDF Suez et concurrent d'EDF.Sa nomination intervient au moment où EDF cherche à accélérer son développement dans les renouvelables en France, pressé par le gouvernement qui veut réduire la dépendance du pays au nucléaire.Le groupe a dernièrement lancé un "plan solaire" destiné à l'Hexagone et affiché sa volonté de tripler ses capacités de stockage d'électricité dans le monde d'ici 2035.Engie a par ailleurs annoncé, dans un communiqué distinct, que le Mauricien Yoven Moorooven remplacerait Bruno Bensasson comme directeur général, responsable de l'Afrique.jmi/vac/tq/az(©AFP / 30 mars 2018 15h32)