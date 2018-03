EDP: bénéfice 2017 en hausse de 16% grâce à la cession d'une filiale

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

Lisbonne - Le groupe d'électricité et de gaz Energias de Portugal (EDP) a enregistré en 2017 un bénéfice net en hausse de 16%, à 1.11 milliard d'euros, notamment grâce à la cession de sa filiale espagnole de distribution de gaz naturel, a-t-il annoncé jeudi.L'électricien avait cédé Naturgas en juillet à Nature Investments, un consortium d'investisseurs, pour un montant avoisinant les 2,6 milliards d'euros. En avril, EDP avait également vendu sa filiale portugaise EDP Gas au gestionnaire de réseau électrique REN, abandonnant ainsi la distribution de gaz naturel dans la péninsule ibérique.Ce résultat a également été encouragé par "une hausse de l'énergie éolienne et solaire et une croissance des activités au Brésil" malgré "des conditions météorologiques anormalement sèches dans la péninsule ibérique en 2017 qui ont pénalisé la production hydroélectrique", a précisé EDP dans un communiqué.Néanmoins, le bénéfice annoncé par EDP pour 2017 a été inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 40% à 1,34 milliard d'euros.Sur l'ensemble de l'année dernière, EDP a dégagé un excédent brut d'exploitation (EBITDA) en hausse de 6%, à 3,99 milliards d'euros contre 3,75 milliards d'euros un an plus tôt.Les coûts opérationnel du groupe énergétique portugais, qui emploie quelque 12.000 salariés, ont progressé de 4% à 1,67 milliard d'euros en 2017.La dette nette d'EDP, dont le principal actionnaire est le groupe China Three Gorges avec une participation de 21,35% du capital, atteignait fin décembre 2017 13,9 milliards d'euros, en baisse de 13% par rapport à 2016.De son côté, la filiale d'EDP pour les énergies renouvelables EDP Renovaveis a vu son bénéfice net progressé de 84% par rapport à 2016, à 231 millions d'euros.A la Bourse de Lisbonne, le titre de EDP a terminé jeudi en baisse de 1,24% à 2,71 euros.bcr/(©AFP / 01 mars 2018 18h53)