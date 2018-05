EDP juge le prix de l'OPA de China Three Gorges trop bas

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

Lisbonne - L'administration du groupe d'électricité Energias de Portugal (EDP) a estimé mardi que le prix de l'offre publique d'achat (OPA) annoncée par China Three Gorges, son principal actionnaire, était trop bas.Le conseil d'administration se prononcera "en temps voulu" sur les autres termes de l'offre rendue publique vendredi dernier, mais a d'ores et déjà fait savoir que "le prix offert ne reflète pas adéquatement la valeur d'EDP"."Le prix implicite de l'offre est bas compte tenu de la pratique suivie dans le marché européen des services d'utilité publique", a ajouté la direction du groupe portugais dans un communiqué.Après avoir bondi de 9,32% lundi à la Bourse de Lisbonne, le titre EDP était stable à 3,40 euros mardi matin.China Three Gorges souhaite acquérir la part de 76,7% du capital d'EDP qu'il ne détient pas encore au prix de 3,26 euros par action, ce qui représentait une prime de 4,82% par rapport au cours de clôture de vendredi.Le groupe chinois a également lancé une OPA sur la filiale pour les énergies renouvelables d'EDP, EDP Renovaveis, proposant 7,33 euros par action. Mardi, ce titre s'appréciait très légèrement de 0,06% à 8,06 euros.Selon la presse économique portugaise, la plupart des analystes et des investisseurs considéraient eux aussi que le prix de l'offre de China Three Gorges était trop bas."Le prix est bas et ne reflète pas une prime de contrôle. Nous conseillons aux investisseurs de conserver leurs actions et d'attendre des développements", a commenté la banque JP Morgan Chase dans une note citée par le Jornal de Negocios.tsc/nas(©AFP / 15 mai 2018 08h21)