EEII étoffe légèrement ses gains en 2017 et prévoit un recentrage stratégique

Zoug (awp) - La société de participations EEII a dégagé en 2017 un bénéfice net de 78'405 CHF, après 14'108 CHF un an plus tôt. La valeur nette d'inventaire (VNI) de l'action s'inscrivait à 3,54 CHF à la fin de l'exercice écoulée, contre 3,49 CHF au bouclement 2016, indique l'entreprise zougoise cotée sur SIX mercredi soir dans un communiqué.Les mesures d'économies engagées fin 2016 ont pour la première fois porté leurs fruits sur un exercice complet, s'est félicitée la direction d'EEII. Par ailleurs, les gains engrangés sur les titres en Russie et en Ukraine ont permis de compenser la piètre performance dollar US sur le marché des devises.La société dit cependant envisager de se retirer complètement du marché ukrainien. Même si le potentiel de revalorisation reste d'actualité, les futurs risques politiques son jugés plus élevés.L'évolution stratégique d'EEII sera passée au crible cette année, y compris l'intégration d'un nouvel actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires majoritaire, ceci "afin de pouvoir planifier et assurer un recentrage profitable et inscrit dans la durée", selon le communiqué.A cette fin, le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale du 30 avril prochain l'introduction d'une clause dite d'opting out.uh/jb/buc(AWP / 04.04.2018 18h43)