EFG International avec des sorties d'argent plus élevées qu'attendu en 2017

Zurich (awp) - La saignée s'est poursuivie en 2017 pour le gestionnaire de fortune EFG International, qui fait face à des sorties d'argent importantes depuis la reprise de la banque tessinoise BSI. Le groupe zurichois a accusé des reflux et une baisse de la masse sous gestion plus importante que prévu par les analystes. Les objectifs à moyen terme sont reconduits après une année déficitaire.Cité dans un communiqué, le directeur général intérimaire Giorgio Pradelli qualifie 2017 d'exercice de transition, marqué notamment par l'intégration en décembre de BSI.Le bénéfice net sous-jacent, qui exclut les effets non-récurrents comme les coûts d'intégration, a été multiplié par deux sur un an, à 165,0 mio CHF. Le résultat net attribuable aux actionnaires a plongé dans le rouge, à -59,8 mio CHF. EFG avait dégagé un bénéfice net de 225,3 mio l'année précédente.Malgré cette contreperformance, le conseil d'administration propose de maintenir le dividende à 0,25 CHF par action.La banque zurichoise a subi un reflux net d'argent de 5,8 mrd CHF, pour une masse sous gestion en recul de 1,5% à 142,2 mrd CHF. L'érosion des actifs liée à BSI s'est élevée à 8,2 mrd, dans la fourchette des 8-9 mrd attendus par la direction.Comme attendu, le produit d'exploitation a presque été doublé à 1,20 mrd et les charges ont explosé de 60% à 1,03 mrd CHF. La ratio coûts/revenus demeure très élevé à 85,9%, péjoré de 2,1 points sur un an. La marge brute a été améliorée de 3 point de base à 87 pb.Les chiffres livrés par EFG sont mitigés. Le bénéfice net sous-jacent et les charges s'avèrent supérieurs aux attentes du consensus AWP. Le dividende et le produit d'exploitation sont dans la cible. Les sorties d'argent, la masse sous gestion et le résultat net manquent le coche.Pour l'exercice en cours, EFG va se concentrer sur la croissance et une base coûts amincie. Les objectifs stratégiques 2019 sont reconduits. Le groupe vise une croissance de la masse sous gestion générant des revenus de 3-6% en moyenne par année. L'objectif de marge brute est d'au moins 85 points de base.fr/rp(AWP / 28.02.2018 08h05)