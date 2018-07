EFG International revoit sa direction en Asie

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International renforce sa direction régionale en Asie. Il annonce lundi la nomination de Tho Gea Hong comme directrice générale (CEO) de son unité de Singapour et d'Ivan Ferraroni à la tête des marchés asiatiques.Ces nominations s'inscrivent dans les efforts d'EFG pour réajuster la direction des entités asiatiques aux nouvelles structures du groupe dans le but d'une distribution plus ciblée des ressources, relève le communiqué.Tho Gea Hong succède à Kong Eng Huat, qui se retirera à la fin de l'année. La nouvelle responsable s'appuie sur 30 ans d'expérience dans la banque privée. Elle a déjà travaillé auparavant pour EFG mais oeuvrait récemment pour Royal Bank of Canada, où elle était responsable de l'unité de Singapour.Ivan Ferraroni de son côté rejoindra le groupe en octobre. Il travaillera en étroite collaboration avec Albert Chiu et l'unité centrale des marchés globaux, sous la direction de Maurizio Moranzoni. M. Ferraroni dispose d'une solide expérience du marché asiatique, souligne le communiqué.EFG annonce également la nomination de Richard Straus à la tête de ses services de banque privée de Hong Kong, à compter du 25 juin.op/rp(AWP / 30.07.2018 08h30)