EFG a vu sa masse sous gestion croître légèrement depuis le début de l'année

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International a vu sa masse sous gestion augmenter de 0,7% depuis fin 2017, pour atteindre 143 millions de francs. Le flux d'argent nouveau (NNM) sous-jacent s'est inscrit "dans la fourchette de croissance annuelle visée de 3 à 6%", et ce malgré la piètre performance constatée en Suisse centrale, au Tessin et en Italie, a indiqué vendredi l'établissement zurichois en préambule de son assemblée générale.Au cours du 1er trimestre 2018, EFG a poursuivi le rabotage de sa base de coûts, en vue de la réalisation de son objectif de synergies de 240 millions de francs d'ici 2019. Les dépenses liées à la restructuration ont été "substantiellement plus basses" qu'à la même période un an plus tôt et devraient rester conformes à la feuille de route, selon le communiqué.La direction du groupe souligne sa solide capitalisation, avec à fin mars un ratio de fonds propres durs (CET1) de 17,4% selon la norme comptable Swiss GAAP et un ratio total de 21,0%.Forte de ces capitaux, EFG a l'intention de racheter au cours des douze prochains mois jusqu'à 6 millions de ses propres actions ordinaires, soit 2,1% du total actuellement en circulation, afin de financer ses plans d'intéressement du personnel. Selon le groupe bancaire, le rachat d'actions devrait compenser la dilution annuelle occasionnée ces dernières années par l'émission de titres à partir du capital conditionnel.buc/jh(AWP / 27.04.2018 08h08)