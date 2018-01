EFG annonce des changements dans son équipe de direction

Zurich (awp) - EFG International a nommé Christian Flemming au poste de directeur des opérations (COO) et membre du comité de direction au 15 janvier 2018. Il prendra la suite de Mark Bagnall, qui devient responsable technologique (CTO), a indiqué la banque jeudi.Christian Flemming a occupé le poste de directeur des finances à Banco BTG Pactual et précédemment, celui de directeur des opérations (COO) à la BSI avant son acquisition par EFG. Il rapportera directement au directeur général (CEO) Giorgio Pradelli.En tant que directeur de la technologie, Mark Bagnall aura la tâche d'améliorer le système informatique d'EFG, essentiel pour le succès à long terme de la banque, souligne le communiqué. Avant de rejoindre EFG en décembre 2008, M. Bagnall a travaillé chez Merrill Lynch.EFG annonce également le départ de Peter Fischer, responsable stratégique et membre de la direction. En 2018, il prendra en charge des projets dans le but d'optimiser la post-intégration et de renforcer la compétitivité de la banque.ol/jh(AWP / 11.01.2018 08h01)