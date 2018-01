EFG condamné par un tribunal taïwanais à rembourser 194 mio USD

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International a essuyé un revers juridique à Taïwan, après s'être vu ordonner par un tribunal arbitral le remboursement de 193,8 mio USD plus intérêts à un assureur local. Dans un communiqué diffusé mardi, le gestionnaire de fortune zurichois s'est dit "fondamentalement" en désaccord avec la décision, qu'il compte contester "vigoureusement".EFG avait accordé en 2014 un crédit pour un montant de 193,8 mio CHF à la filiale d'un assureur taïwanais, avec pour garantie des actifs de la filiale singapourienne de ce dernier. Or le propriétaire et président de la compagnie d'assurance en question a été jugé coupable de détournement de fonds, y compris le prêt accordé par EFG. Les relations bancaires avec l'entreprise comprenaient des comptes auprès d'EFG à Hong Kong, Singapour et en Suisse.Selon l'arrêt du tribunal taïwanais, la transaction est nulle en raison du non respect de la compagnie d'assurance taïwanaise avec la réglementation locale, raison pour laquelle EFG a été condamné à retourner les 193,8 mio CHF reçus à titre de garantie, plus intérêts.L'établissement zurichois a exprimé son désaccord avec la décision, dont il entend combattre en justice la validité et la mise en application, arguant notamment que le tribunal n'a pas statué sur la validité du prêt de garantie en tenant compte des lois en vigueur à Singapour.buc/jh(AWP / 23.01.2018 08h02)