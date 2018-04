EFG propose de nouvelles candidatures au conseil d'administration

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune EFG International soumettra à l'approbation de ses actionnaires lors de l'assemblée générale de 27 avril prochain la candidature de John Spiro Latsis et de Stuart Robertson au conseil d'administration, en plus de celle déjà annoncée en décembre dernier de Fong Seng Tee. Le président John Williamson devrait quant à lui continuer d'assumer la présidence pour une année supplémentaire.Les trois futurs administrateurs apportent une vaste expérience dans la branche des services financiers, indique EFG dans l'ordre du jour de son assemblée générale publié vendredi.Spiro Latsis est à la tête de Gestron Services et administrateur auprès de plusieurs entreprises, ainsi que de EFG European Financial Group. Stuart Robertson dispose, en tant qu'auditeur et conseiller auprès chez KPMG de connaissances approfondies dans les domaines du contrôle, des normes comptables et de la fiscalité. Fong Seng Tee a officié auprès de Credit Suisse ainsi occupé diverses fonctions dirigeantes auprès de banques privées pour la région Asie-Pacifique.Les actionnaires d'EFG se verront en outre proposer le versement d'un dividende inchangé de 0,25 CHF par action. Ils auront en outre à se prononcer sur une augmentation du capital conditionnel dans le cadre d'un plan de participation du personnel et sur la reconduction du capital autorisé à 25 mio CHF au maximum jusqu'en 2020.mk/ra/buc/fr(AWP / 06.04.2018 08h35)