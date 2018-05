EKZ met en service le plus grand accumulateur électrique de Suisse

Volketswil (awp/ats) - Les services électriques du canton de Zurich (EKZ) ont mis en service le plus grand accumulateur de Suisse, mardi matin à Volketswil (ZH). L'installation doit contribuer à stabiliser le réseau électrique européen, de Lisbonne à Istanbul.La puissance maximale du nouvel accumulateur d'électricité est de 18 mégawatts. Il est possible d'y stocker jusqu'à 7500 kilowattheures, indiquent les EKZ.Cet accumulateur contribuera à équilibrer en permanence la production d'énergie par rapport à sa consommation sur le réseau international. En Suisse, ce rôle est rempli principalement par les centrales hydrauliques. Les accumulateurs d'électricité jouent un rôle complémentaire dans ce système, car ils réagissent plus rapidement que les centrales hydrauliques.ats/buc(AWP / 15.05.2018 09h33)