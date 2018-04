EMS affiche des recettes en hausse au premier trimestre

Zurich (awp) - Le chimiste EMS-Chemie a vu au cours du premier trimestre 2018 ses ventes progresser nettement en comparaison annuelle. L'entreprise grisonne anticipe pour l'ensemble de l'exercice en cours un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel supérieurs à ceux de 2017, annonce-t-elle vendredi.Les recettes ont bondi de 11,8% à 595 mio CHF sur les trois premiers mois de 2018. La division polymères haute performance a enregistré des ventes de 521 mio CHF (+11,5%) et celles des spécialités chimiques se sont inscrites à 74 mio CHF (+13,6%), précise le communiqué.La copie dévoilée est nettement supérieure au consensus AWP. Les analystes interrogés s'attendaient en moyenne à 580 mio CHF de chiffres d'affaires.Pour 2018, les ventes et le bénéfice opérationnel (Ebit) devraient s'inscrire en hausse par rapport à l'exercice précédent. Le chimiste relève une conjoncture positive mais en léger ralentissement. L'augmentation des prix des matières premières en raison de leur rareté devrait pour sa part perdurer.lk/fr(AWP / 06.04.2018 07h00)