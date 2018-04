EPH a quasiment divisé sa perte par sept en 2017

Zurich (awp) - Eastern Property Holding (EPH) a fortement réduit sa perte nette en 2017, comme la société immobilière l'avait annoncé la semaine dernière. Le niveau du résultat s'avère néanmoins moins bon que celui escompté.La perte nette s'est élevée à 10,9 millions de dollars, à comparer à la perte de 70,5 millions subie l'année précédente, indique lundi EPH. Lundi dernier, le groupe incorporé aux Iles Vierges britanniques et coté sur SIX avait annoncé que la perte nette ne devait pas dépasser 10 millions de dollars.Le résultat avant impôts est positif. Il s'est inscrit à 11,7 millions, selon les indications fournies par le groupe spécialisé dans les investissements en Russie, dans la Communauté des États indépendants et en Europe.La valeur nette d'inventaire (VNI) par action s'est étoffée de 3% sur un an, à 37,43 dollars par titre. Le portefeuille immobilier affichait à fin décembre une valeur de 874,8 millions de dollars, en hausse de 15%. Cette augmentation s'explique principalement par une prise de participation majoritaire (94%) dans le complexe hambourgeois Work Life Center.fr/ol(AWP / 30.04.2018 07h24)