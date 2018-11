EPH voit ses revenus locatifs diminuer sur les 9 premiers mois

Zurich (awp) - La société immobilière Eastern Property Holdings (EPH) a enregistré une diminution de ses revenus locatifs sur les 9 premiers mois de l'année. Les recettes locatives nettes ont baissé à 51,6 (52,1) millions de dollars, a indiqué vendredi soir l'entreprise spécialisée sur le marché immobilier russe et cotée sur SIX.Avec 19,3 (19,4) millions, un tiers des revenus locatifs proviennent de l'immeuble Hermitage Plaza. Le deuxième plus gros bâtiment, Geneva House, a dégagé 10,3 (10,9) millions. Les liquidités dégagées par les immeubles ont permis de couvrir les frais de fonctionnement de la société, y compris le paiement des intérêts sur les emprunts émis.Les cours de change rouble-dollar sont le facteur principal d'influence du résultat opérationnel et de la valeur nette d'inventaire. La progression du rouble dans les projets en développement a été plus que compensée par la diminution du cours du rouble face au dollar.uh/tt/rp(AWP / 30.11.2018 19h36)