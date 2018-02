EPR de Flamanville: un "travail signicatif" à effectuer avant le démarrage, selon l'ASN

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a estimé vendredi qu'"un travail significatif reste à réaliser par EDF et Framatome" avant le démarrage du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, officiellement prévu par EDF fin 2018."Un travail significatif reste à réaliser par EDF et Framatome avant le chargement du combustible dans le réacteur pour justifier" notamment "la performance des systèmes de sûreté", écrit le gendarme du nucléaire dans une note d'information publiée vendredi sur son site internet.Cette note fait suite à l'audition le 7 février par l'ASN d’EDF, futur exploitant de cet EPR, et de Framatome, son fabricant.Jeudi, le gendarme du nucléaire avait annoncé aux Pieux, près de Flamanville, une "anomalie notable" de soudures sur le circuit secondaire de l'EPR. EDF lui a déclaré un "écart significatif" sur ce sujet le 30 novembre.Entendu jeudi dans la soirée par des députés à l'Assemblée nationale, le président de l'ASN Pierre-Franck Chevet a estimé que le sujet des soudures était "sérieux"."Je suis très très loin d’avoir une conclusion. Les objets n’ont pas été fabriqués suivant le niveau d’exigence qui était nécessaire à leur fonction de sûreté. On est au début d’un processus d’analyse", a-t-il ajouté.Aux Pieux, EDF a dit tabler toujours sur un chargement du combustible pour un démarrage de l'EPR fin 2018 et une mise en service commerciale en 2019.Car l'entreprise s'est dite "confiante dans sa capacité à démontrer que ces soudures sont tout à fait aptes à répondre aux sollicitations qu'elles connaîtront".Mais interrogé par la députée LREM Barbara Pompili sur les conséquences du problème de soudures sur le chantier de l’EPR, M. Chevet a estimé qu’il était "très loin d’être en capacité de confirmer ce que dit EDF".Directeur de l'agence Wise-Paris et membre du groupe permanent d'experts pour les réacteurs nucléaires à l'ASN, Yves Marignac a, de son côté, jugé sur Twitter que ce "nouveau problème impacte gravement la sûreté sur l'EPR de Flamanville", et que la démonstration de sûreté "prendra nécessairement du temps".Dans sa note d'information, l'ASN indique qu’elle "recueillera l’avis du groupe permanent d’experts pour les équipements sous pression nucléaires au second semestre 2018" sur les soudures.Jeudi aux Pieux, le chargé de mission nucléaire de Greenpeace France Yannick Rousselet a de son côté estimé que ce problème "pourrait avoir des conséquences extrêmement importantes". "Le calendrier (de démarrage et mise en service ndlr), on en reparlera", a-t-il lancé.(©AFP / 23 février 2018 12h59)