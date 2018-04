EasyJet desservira l'aéroport berlinois de Tegel à partir d'octobre

Bâle (awp) - La compagnie aérienne à bas coûts EasyJet a annoncé mardi le lancement fin octobre 2018 d'une nouvelle liaison reliant l'aéroport de Bâle-Mulhouse à celui de Berlin-Tegel. La fréquence sera de 19 vols hebdomadaires, jusqu'à quatre dans une même journée, précise mardi dans un communiqué le transporteur britannique, qui dessert déjà l'aéroport de Berlin-Schönefeld, situé dans le sud de la capitale allemande.Les réservations peuvent d'ores et déjà effectuées pour la nouvelle liaison sur le site de la compagnie, pour un tarif débutant à 27 francs, hors frais de bagages enregistrés. Berlin-Tegel est la huitième nouvelle desserte d'EasyJet depuis la cité rhénane en 2018, après Calvi, Athènes, Belgrade, Lamezia, Minorque, Pula et Vienne, portant le total des destinations à partir de l'EuroAirport à 65.Depuis la reprise fin 2017 de certains actifs de la compagnie Air Berlin en cessation de paiement, notamment 25 appareils Airbus A320 basés à Tegel, le transporteur orange a déjà étoffé son offre de plus de 100 liaisons vers l'aéroport berlinois.buc/rp(AWP / 17.04.2018 14h00)