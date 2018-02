EasyJet lance deux nouvelles destinations depuis Zurich et Bâle

Zurich (awp) - La compagnie aérienne EasyJet inaugure deux nouvelles liaisons. Depuis Zurich, elle desservira la ville portugaise de Porto trois fois par semaine entre fin mars et fin octobre, et depuis Bâle, elle reliera Calvi, en Corse deux fois par semaine essentiellement pendant le mois d'août. Les deux offres sont d'ores et déjà disponibles à la réservation, indique le transporteur orange à bas coûts mercredi.Ces deux nouvelles liaisons portent à 153 les routes desservies par EasyJet vers et depuis la Suisse, précise l'entreprise dans un communiqué.buc/rp(AWP / 21.02.2018 13h45)