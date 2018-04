EasyJet veut poursuivre sa croissance sur le marché suisse

Zurich (awp/ats) - EasyJet veut continuer à croître en Suisse. La compagnie aérienne à bas coûts britannique compte sur un million de passagers supplémentaires par année sur le marché helvétique.La prévision émane du directeur général d'EasyJet, Johan Lundgren, qui a accordé une interview à l'hebdomadaire dominical SonntagsZeitung. Le transporteur est principalement actif dans le pays à partir de Genève et de Bâle-Mulhouse, avec un potentiel de croissance en direction des régions frontalières, selon le Suédois.S'exprimant dans un journal alémanique, Johan Lundgren cite ainsi un essor possible pour Bâle-Mulhouse en direction de l'Alsace, en France, et du Bade-Wurtemberg, en Allemagne. EasyJet y apporte un soin particulier en matière d'efforts publicitaires pour séduire les clientèles locales.Des avions plus grosLa compagnie aérienne peut maîtriser la croissance en recourant à des avions plus gros, précise Johan Lundgren. Ce dernier affirme par ailleurs ne pas craindre la concurrence. "Je suis très décontracté dans ce domaine", ajoute le dirigeant suédois âgé de 51 ans dans les colonnes de la SonntagsZeitung.Le fait que des transporteurs plus chers copient des éléments du modèle EasyJet, pour proposer des prix plus avantageux, ne constitue pas véritablement un danger, relève encore Johan Lundgren. Au contraire: des acteurs comme British Airways ou Swiss peuvent par là mettre à mal leurs avantages concurrentiels.(AWP / 01.04.2018 11h52)