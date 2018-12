Echange de parts entre les assureurs Zurich, Allianz et ADAC

Zurich (awp) - Les assureurs Zurich, Allianz et ADAC se sont accordés pour procéder à un échange de parts dès le 1er janvier 2019. La transaction doit encore être approuvée par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin), a indiqué Zurich Insurance lundi. Les détails financiers ne seront pas dévoilés.Zurich Beteiligungs prévoit de transmettre à Allianz Versicherung les parts permettant la collaboration avec ADAC Versicherung et ce, un an plus tôt que prévu. Ainsi, il est prévu qu'Allianz Versicherung acquiert dès le 1er janvier la participation de 51% de Zürich Beteiligungs dans la co-entreprise créée avec ADAC.En outre, Zürich Beteiligungs s'est accordé avec Allianz pour que celle-ci reprenne une grande partie des collaborateurs de Zurich qui jusqu'ici travaillaient sur les activités d'ADAC et ce, dès le 1er mars 2019. Les collaborateurs concernés recevront une offre dans les prochains jours, précise le communiqué.ol/rp(AWP / 03.12.2018 17h12)