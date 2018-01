Econocom: activité 2017 en hausse de 17,5%, objectifs atteints

ECONOCOM GROUP

Paris - Le groupe franco-belge de services informatiques Econocom a enregistré en 2017 une hausse de son chiffre d'affaires de 17,5%, à 2,98 milliards d'euros, et veut continuer à investir dans sa croissance, selon un communiqué publié mercredi.A périmètre constant, la croissance s'établit à 11,2%, "en accélération au second semestre" et "nettement au-dessus" des objectifs annuels de plus de 5%.Le groupe a en outre confirmé avoir atteint ses objectifs de trois milliards d'euros de chiffre d'affaires et 150 millions d'euros de résultat opérationnel courant."Toutes les activités du groupe contribuent à cette tendance", souligne Econocom. L'activité "Technology Management et Financing" augmente de 9,5%, à 1,378 milliard d'euros. Dépassant pour la première fois le milliard d'euros, l'activité "Services" croît de 25,5% dont 12,7% en organique. L'activité "Products & Solutions" progresse pour sa part de 25,2%, dont 12,7% en organique.Le groupe a souligné que 2017 avait constitué une année d'investissements, avec sept acquisitions "afin de compléter son portefeuille d'offres dans ses pays historiques" (France et Benelux) et "d'introduire certaines activités dans de nouveaux pays" (Allemagne et Royaume-Uni).La situation financière reste "solide", a affirmé le groupe, avec un endettement d'environ 280 millions d'euros, qui lui permet de "poursuivre les investissements stratégiques", fusions et acquisitions.Dans son nouveau plan stratégique pour les cinq années à venir présenté début octobre dernier, Econocom ambitionne d'atteindre en 2022 un résultat opérationnel courant doublé à 300 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards.spe/tq/eb(©AFP / 24 janvier 2018 18h15)