Econocom: le PDG Jean-Louis Bouchard passe le relais à son fils

ECONOCOM GROUP

Paris - Jean-Louis Bouchard, patron et fondateur du groupe franco-belge de distribution informatique aux entreprises Econocom, a passé le relais à son fils Robert, a annoncé l'entreprise jeudi.Après 44 ans à la tête du groupe, "Jean-Louis Bouchard continuera à exercer ses fonctions de président du conseil d'administration", indique Econocom dans un communiqué.Son fils, Robert Bouchard, qui avait intégré Econocom en 2009 en tant que membre du conseil d'administration, était directeur des opérations du groupe depuis 2017."L'histoire entrepreneuriale et familiale d'Econocom se poursuit et je suis fier de cette confiance accordée par mon père et nos administrateurs", a déclaré Robert Bouchard, qui a pris ses nouvelles fonctions de PDG d'Econocom lundi."J'en mesure pleinement toute la responsabilité, vis-à-vis de nos 10.700 collaborateurs, de nos clients et de nos actionnaires", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.La passation entre Jean-Louis Bouchard et Robert Bouchard a été approuvée lundi par le conseil d'administration.Econocom réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en Europe de l'ouest, dont environ 50% en France.Pour 2018, il prévoit une nouvelle croissance de sa rentabilité et notamment de son bénéfice opérationnel courant, qui a déjà augmenté de 10,1% en 2017, à 151,4 millions d'euros.pan/soe/spi(©AFP / 22 mars 2018 08h01)