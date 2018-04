Econocom: revenus 1T en hausse de 11,8%, objectifs confirmés

ECONOCOM GROUP

Paris - Le groupe franco-belge de services informatiques Econocom a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,8% au premier trimestre de son exercice, à 616,6 millions d'euros, et confirmé ses objectifs annuels dans un communiqué publié jeudi.La croissance a été portée par une bonne progression de activités de "services" et "produits et solutions", qui ont vu leur revenus progresser de 19,7% et 70,7%, respectivement à 258,1 millions d'euros et 96,8 millions d'euros.A l'inverse, l'activité "technology management et financing" est en recul de 6,3% sur les trois premiers mois de l'année, à 261,7 millions d'euros.Sur l'ensemble de l'année, le groupe confirme anticiper une croissance organique supérieure à celle du marché et une croissance de son résultat opérationnel courant.Econocom a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 2,98 milliards d'euros, en hausse de 17,5%.els/ef/pb(©AFP / 19 avril 2018 15h45)