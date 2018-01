Edenred (Ticket restaurant) relève sa part dans UTA, qui s'étend à l'Est

EDENRED

DAIMLER

Paris - La société française de services prépayés Edenred, maison mère de Ticket restaurant, accroît sa participation dans l'entreprise allemande UTA (cartes-carburant et services pour poids lourds), qui étend parallèlement sa présence commerciale dans six pays d'Europe de l'Est, a-t-elle annoncé vendredi."L'expansion géographique d'Edenred en Europe de l'Est et l'augmentation de sa participation au capital d'UTA représentent un décaissement total de l'ordre de 180 millions d'euros", a précisé le groupe dans son communiqué.Edenred sera actionnaire à hauteur de 83% d'UTA à la suite de deux opérations.Dans un premier temps, le groupe automobile Daimler a exercé une option de vente portant sur 15% du capital d'UTA fin décembre 2017, permettant à Edenred de monter à 66% du capital de cette société.Dans un deuxième temps, Hermes Mineralöl GmbH, co-fondateur et actionnaire minoritaire d'UTA, a fait part de son intention d'exercer son option de vente de 17% du capital, opération qui "reste soumise à l'examen des autorités de la concurrence concernées" et dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2018, détaille Edenred.Ces opérations permettront d'améliorer le bénéfice net par action dès 2017, et un "impact non significatif" sur la dette nette du groupe, affirme le texte.Par ailleurs, Edenred acquiert, via UTA, 51% de son distributeur en Pologne Timex card, également présent en Estonie, Lettonie, en Lituanie et en Ukraine, tandis que UTA s'implante en propre en Bulgarie."Dans ces six pays, près de 1 800 entreprises de transport utilisent aujourd'hui une solution UTA donnant accès à un réseau de plus de 54.000 stations essence partenaires", ajoute le communiqué, soulignant que le Pologne est le "premier marché européen pour le transport international et représente, avec les pays baltes, près de 35% du marché européen du cabotage en tonnes-kilomètre"."Notre montée programmée au capital d'UTA constitue, au moment où nous accélérons son implantation géographique en Europe de l'Est, une étape significative dans le développement des solutions de mobilité professionnelle", a déclaré Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred, cité dans le communiqué."Leader mondial des solutions transactionnelles aux entreprises" Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8.000 collaborateurs. Le groupe a généré 20 milliards d'euros de transactions en 2016, dont 70% sous format carte, mobile et web.UTA (Union Tank Eckstein), qui revendique la place de numéro deux sur le marché européen, est spécialisé dans les cartes-carburant multi-enseignes, les solutions de péage et les solutions de maintenance.spe/soe/mml(©AFP / 12 janvier 2018 07h51)