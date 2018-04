Edisun Power versera pour la première fois un dividende

Zurich (awp) - Suite à un exercice qu'il qualifie lui-même d'excellent, Edisun Power proposera à ses actionnaires, pour la première fois, de percevoir un dividende, de 0,60 franc par action. Dans son communiqué de mardi soir, le groupe zurichois affirme être sur la voie du succès avec sa stratégie de croissance, grâce aux acquisitions, aux conditions météo et à une stricte discipline au niveau des coûts.Pour l'exercice en cours, l'entreprise est optimiste. Au cours actuel de l'euro, elle table sur un résultat net d'environ 2 millions de francs.Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 16% à 9,52 millions de francs en 2017. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 18% à 6,94 millions de francs et le bénéfice net de 62% à 1,55 million.Les recettes provenant de l'électricité ont augmenté de 19% à 9,45 millions de francs. En monnaies locales, la progression est de 18%. En plus des effets monétaires, l'acquisition fin 2016 de l'installation de 2,3 mégawatts (MW) Condado à Huelva, en Espagne, a contribué pour 11% à la croissance. Les conditions météo ont pour leur part contribué pour 5%.Acquises fin 2017, l'installation de 3,6 MW à Leipzig et celle de 1 MW à Ravenne ont été consolidées au 31 décembre 2017 et n'ont pas encore contribué aux résultats du groupe.Les autres recettes de l'entreprise se montent à 70'000 (266'000) francs.Au niveau des coûts, les amortissements ont augmenté de 10% à 3,4 millions de francs à cause de Condado. Les frais de financement n'ont pour leur part progressé que de 1% à 2,05 millions.Les bons résultats permettront de verser pour la première fois un dividende aux actionnaires. L'assemblée générale du 18 mai prochain devra donc se prononcer sur la proposition de dividende de 0,60 franc par action, prélevé sur les réserves de capital et donc libre d'impôts pour les particuliers domiciliés en Suisse.Le conseil d'administration proposera aussi la création d'un capital autorisé de 7,5 millions de francs pour conserver ouvertes les opportunités de croissance.rp/buc(AWP / 17.04.2018 19h20)