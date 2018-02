Edisun devra attendre jusqu'en mars pour la rétribution du courant à Requena

Zurich (awp) - Le producteur d'énergie solaire Edisun Power devra attendre plus que prévu pour la connexion au réseau d'une installation en Espagne. Les processus d'examen administratif de la centrale de 12 mégawatts à Requena, près de Valence, et d'attribution des tarifs devraient se terminer sous peu, indique jeudi soir la société zurichoise.Le feu vert des autorités et l'inscription dans les registres sont attendus pour les semaines à venir. La direction prévoit une rétribution du courant dès le mois de mars, pour une durée de 30 ans. Les coûts supplémentaires occasionnés par ce retard seront assumés par l'entreprise générale qui a construit l'installation, précise le communiqué.Edisun Power détient, en plus de Requena, 36 installations solaires en Suisse, Allemagne, France, Italie et Espagne.ra/fr/buc(AWP / 22.02.2018 19h14)