Egypte: au moins 10 morts dans une collision ferroviaire

Le Caire - Au moins dix personnes ont été tuées et quinze autres blessées dans une collision ferroviaire à Al-Bahaira, dans le nord de l'Egypte, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision, selon un communiqué du ministère.Trente ambulances ont immédiatement été dépêchées à Kom Hamada, la localité où s'est produit l'accident, a indiqué le porte-parole du ministère Khaled Megahed.Les morts et les blessés ont été transportés vers des hôpitaux, a-t-il ajouté.Cet accident intervient quelques mois après qu'une collision entre deux trains près d'Alexandrie a fait 41 morts, en août 2017.(©AFP / 28 février 2018 13h09)