Egypte: enquête sur la mort suspecte d'un évêque copte (Eglise)

Le Caire - La police égyptienne enquête sur la mort dans des circonstances "non-élucidées" d'un évêque copte dont le corps a été retrouvé dimanche dans son monastère au nord-ouest du Caire, a annoncé l'Eglise copte dans un communiqué.Selon une source sécuritaire, l'enquête en cours vise à déterminer les raisons de la mort, "le corps du défunt ayant été trouvé dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête".L'évêque Epiphanius, 68 ans, dirigeait le monastère Saint-Macaire de Scété, à Wadi el-Natrun. Il avait rejoint ce monastère en 1984 et avait été élu à sa tête en 2013.A la suite de son décès dans des "circonstances non-élucidées (...), les autorités ont été convoquées et une enquête est en cours", selon le communiqué de l'Eglise posté sur Facebook dimanche soir.Le corps de l'évêque a été transféré au médecin légiste et une autopsie doit être pratiquée lundi afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un meurtre, a précisé la source sécuritaire.Dans une communauté qui fait régulièrement l'objet de discriminations et de violences, rien ne permet toutefois à ce stade de l'enquête d'étayer la thèse d'une violence confessionnelle.Les coptes, minorité chrétienne représentant environ 10% des 97 millions d'habitants en Egypte, ont été visés par des attentats meurtriers du groupe jihadiste Etat islamique (EI) en 2016 et 2017.(©AFP / 30 juillet 2018 10h12)