Egypte: explosion d'une voiture piégée à Alexandrie, un policier tué

Un policier a été tué samedi dans l'explosion d'une voiture piégée à Alexandrie, dans le nord de l'Egypte, au passage d'un convoi transportant le directeur de la sécurité de la ville, a annoncé un responsable média au sein des services de sécurité.L'engin explosif a été déclenché au passage de ce convoi, provoquant "la mort d'un membre de la police et en blessant quatre autres", a précisé la même source.La dépouille du policier et les quatre personnes blessées, dont l'identité n'a pas été divulguée, ont été transportés vers un hôpital militaire de la ville, a dit dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed.Le directeur de la sécurité d'Alexandrie, le général Mostafa el-Nemr, est indemne, ont par ailleurs indiqué ses services, cités par le journal d'Etat Al-Ahram. Une des sources évoque "une explosion terroriste qui a visé le convoi" du directeur de la sécurité.Cette explosion s'est produite près d'un commissariat, dans un quartier résidentiel et une rue peu fréquentée d'Alexandrie, la deuxième ville du pays.La zone est désormais bouclée par un important dispositif de sécurité et militaire, a constaté un correspondant de l'AFP.Plusieurs voitures stationnées à proximité ont été endommagées, voire elles aussi calcinées, selon la même source.Les photos prises peu après l'explosion et circulant sur internet montrent une épaisse fumée noire s'élevant dans la rue.Aucune revendication n'a pour l'heure eu lieu. Les services de sécurité ont assuré être sur place pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.Cet attentat intervient à deux jours du début de l'élection présidentielle égyptienne, au terme de laquelle le chef de l'Etat sortant, Abdel Fattah Al-Sissi, devrait être aisément réélu pour un second mandat.M. Sissi est arrivé à la tête de l'Egypte après avoir destitué le président islamiste élu Mohamed Morsi en 2013. Il a été officiellement élu président en 2014 et a mené une répression contre l'opposition islamiste mais aussi libérale.L'Egypte a été la cible ces dernières années d'attentats meurtriers, pour la plupart revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Si ces derniers attaquent particulièrement les forces de sécurité, ils n'ont pas hésite à viser des civils à plusieurs reprises.Le 31 octobre 2015, les 224 occupants d'un Airbus A321 russe ont ainsi péri dans l'explosion de leur appareil dans la péninsule du Sinaï (est), une attaque revendiquée par l'EI.L'année dernière, les coptes, minorité chrétienne représentant 10% des 96 millions d'habitants du pays, ont été particulièrement visés. Le 9 avril, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes de l'EI ont attaqué deux églises du nord de l'Egypte, à Tanta et à Alexandrie, faisant 45 morts.Les autorités avaient alors décrété l'état d'urgence dans le pays, toujours en vigueur aujourd'hui.Un peu plus d'un mois plus tard, 28 pèlerins se rendant dans un monastère étaient tués dans un attentat à la bombe contre leur bus revendiquée par l'organisation extrémiste.Mais l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Egypte a frappé une mosquée dans la péninsule du Sinaï tuant 300 fidèles en novembre dernier. Soupçonnée d'en être l'auteur par les autorités, l'EI ne l'a pas revendiqué.Réagissant au carnage, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité au Sinaï.Cette date limite a depuis été prolongée, et les forces armées ont lancé leur campagne, la plus importante à ce jour, pour mettre fin à l'insurrection jihadiste qui sévit depuis cinq ans.L'armée, qui communique régulièrement sur le bilan de l'opération, assure avoir éliminé plus d'une centaine de jihadistes et déplore la perte d'au moins 20 soldats.L'opération pourrait affaiblir l'EI au Sinaï, limité à un millier de combattants inconditionnels. Mais elle n'entraînera pas une victoire décisive et ne mettra pas fin aux attaques de l'EI, préviennent des analystes.(©AFP / 24 mars 2018 13h02)