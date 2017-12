Egypte: l'EI revendique l'attaque contre une église copte

Beyrouth - Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque perpétrée vendredi contre une église copte dans la banlieue sud du Caire et qui a fait neuf morts, selon un communiqué diffusé par son organe de propagande Amaq."Un groupe de combattants dépendant de l'Etat islamique a mené l'attaque contre l'église Saint-Mina" à Helouane, a affirmé l'organisation extrémiste dans ce communiqué.Selon Amaq, "un des membres de ce groupe de soldats du califat est tombé en martyr dans l'opération qui s'est soldée par la mort de (...) membres des croisés et de la police".Selon le ministère égyptien de l'Intérieur, l'assaillant, un jihadiste recherché pour des attaques contre la police, a été blessé et arrêté.Neuf personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans cette nouvelle attaque contre la minorité chrétienne en Egypte.Depuis un an, des dizaines de chrétiens, essentiellement des Coptes, ont été tués dans des attentats contre des églises ou des attaques ciblées dans la péninsule du Sinaï (est) et ailleurs dans le pays, revendiqués par l'EI.(©AFP / 29 décembre 2017 20h47)