Egypte: la justice confirme un jugement datant de 2013 pour bloquer YouTube

GOOGLE

Le Caire - Le Tribunal administratif suprême en Egypte a confirmé samedi un ordre de justice émis il y a cinq ans interdisant l'accès à YouTube pendant un mois, en raison de la mise en ligne en 2012 d'un film islamophobe, selon une source judiciaire.Ce tribunal a ainsi rejeté l'appel interjeté par l'Autorité nationale de régulation des télécommunications contre la décision de justice émise le 9 février 2013, a-t-on précisé de même source.Le verdict, sans appel possible, devrait être appliqué dès que les autorités compétentes auront reçu le jugement de la Cour, a-t-on ajouté.Produit aux Etats-Unis, le film "L'Innocence des musulmans" avait déclenché en septembre 2012 une vague de protestations anti-américaines au Moyen-Orient qui a fait plus de 30 morts.Avec son doublage grossier, ses fausses barbes et ses décors de pacotille, il dépeint le prophète Mahomet comme un voyou aux pratiques déviantes et présente les musulmans comme immoraux et violents.Le 9 février 2013, le tribunal administratif en Egypte avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour bloquer l'accès à YouTube pendant un mois.Cette décision faisait suite à une plainte déposée par un Egyptien accusant le site d'avoir été à l'origine d'une "menace à la paix sociale" en mettant le film en ligne.str-mma/feb/nbz/esp(©AFP / 26 mai 2018 15h10)