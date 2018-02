Egypte: la police arrête l'ancien candidat à la présidentielle Abdel Moneim Aboul Foutouh (responsables)

Le Caire - La police en Egypte a arrêté mercredi Abdel Moneim Aboul Foutouh, une figure critique du gouvernement et dirigeant d'un parti politique, avec cinq de ses adjoints, ont indiqué des sources des services de sécurité.La raison de l'arrestation de M. Aboul Foutouh, candidat à l'élection présidentielle de 2012, restait inconnue dans l'immédiat.Son interpellation survient après celle du vice-président de son parti et suite à un appel qu'il a lancé ainsi que d'autres figures politiques à boycotter la présidentielle de mars pour laquelle le chef de l'Etat sortant est candidat à sa propre succession.Ancien dirigeant des Frères musulmans, il avait soutenu les manifestations appelant au départ de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée alors dirigée par Abdel Fattah al-Sissi, actuel président de la République et ancien chef de l'armée.Il est depuis critique du président Sissi, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 2014.(©AFP / 14 février 2018 21h26)