Egypte: les Etats-Unis "impatients" de continuer à travailler avec Sissi

Washington - Les Etats-Unis sont "impatients de continuer à travailler avec le président Abdel Fattah al-Sissi" après sa réélection en Egypte, "pour faire avancer notre partenariat stratégique", a déclaré lundi le département d'Etat américain dans un communiqué.Selon la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert, "les Etats-Unis sont attachés à leur partenariat fort avec l'Egypte", un des principaux alliés de Washington au Moyen-Orient.Evoquant les informations faisant état d'"entraves aux libertés d'expression et d'association dans la période précédant les élections", elle a assuré vouloir également "encourager le respect de la protection des droits et libertés fondamentaux".Washington entend "encourager" une plus grande ouverture de la "participation politique" pour les Egyptiens et "mettre l'accent sur l'importance de la protection des droits de l'homme et sur le rôle vital de la société civile".Le président égyptien a été réélu pour un second mandat avec 97,06% des voix, dans une élection sans surprise où son seul adversaire était aussi l'un de ses partisans. Certaines figures de l'opposition ont dénoncé une "mascarade".Lors d'une visite au Caire mi-février, le secrétaire d'Etat américain de l'époque Rex Tillerson avait évoqué la nécessité d'élections "crédibles". Il avait, selon un membre de la délégation américaine, évoqué avec ses interlocuteurs égyptiens "tous les sujets de préoccupation", notamment la liberté de la société civile et la fragilité du processus démocratique.(©AFP / 02 avril 2018 17h01)