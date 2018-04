Egypte: les Etats-Unis "impatients" de continuer à travailler avec Sissi

Washington - Donald Trump a "félicité" lundi pour sa réélection le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, avec lequel les Etats-Unis se sont dits "impatients de continuer à travailler".Dans un appel téléphonique, le président américain et son homologue ont souligné "le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et l'Egypte", qu'ils entendent faire "progresser", selon un communiqué de la Maison Blanche.La présidence américaine ne mentionne pas les interrogations sur le scrutin, remporté par le président sortant avec 97,06% des voix et dénoncé comme une "mascarade" par des figures de l'opposition.Dans un autre communiqué, le département d'Etat américain a de son côté évoqué les informations faisant état d'"entraves aux libertés d'expression et d'association dans la période précédant les élections", assurant vouloir "encourager le respect de la protection des droits et libertés fondamentaux".Washington entend aussi "encourager" une plus grande ouverture de la "participation politique" pour les Egyptiens et "mettre l'accent sur l'importance de la protection des droits de l'homme et sur le rôle vital de la société civile", a insisté la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert.Pour autant, les Etats-Unis sont "impatients de continuer à travailler avec le président Abdel Fattah al-Sissi", "pour faire avancer" ce "partenariat fort avec l'Egypte" auquel ils sont "attachés".Lors d'une visite au Caire mi-février, le secrétaire d'Etat américain de l'époque Rex Tillerson avait évoqué la nécessité d'élections "crédibles".Il avait, selon un membre de la délégation américaine, discuté avec ses interlocuteurs égyptiens de "tous les sujets de préoccupation", notamment la liberté de la société civile et la fragilité du processus démocratique.(©AFP / 02 avril 2018 18h35)