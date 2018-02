Egypte: un opposant au président Sissi en garde à vue

Le Caire - Le procureur de la sécurité d'Etat en Egypte a ordonné jeudi la détention pour 15 jours d'un dirigeant de l'opposition Abdel Moneim Aboul Foutouh, au lendemain de son arrestation par la police, selon des sources judiciaires et de sécurité.Dans un communiqué jeudi, le ministère de l'Intérieur a accusé cet ancien candidat à la présidentielle et critique du gouvernement d'avoir des contacts avec des membres des Frères musulmans en exil "pour semer le trouble et l'instabilité" dans le pays.Ancien dirigeant des Frères musulmans, M. Aboul Foutouh avait néanmoins soutenu les manifestations appelant au départ de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, destitué à l'été 2013 par l'armée alors dirigée par Abdel Fattah al-Sissi. Actuel président de la République M. Sissi est le seul candidat sérieux à sa propre succession à l'élection de mars prochain.Depuis 2013, la confrérie a été classée parmi les organisations terroristes, et ses membres ont été arrêtés et jugés en masse par les autorités égyptiennes.Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur a parallèlement accusé "la branche armée" de la confrérie de chercher à "provoquer une situation de chaos qui leur permettra de revenir sur le devant de la scène politique".Un membre du bureau politique de "L'Egypte Forte", la formation dirigée par M. Aboul Foutouh, a indiqué jeudi à l'AFP que ce dernier était accusé par le parquet de "diriger une organisation terroriste" et de "diffuser de fausses informations".M. Aboul Foutouh a été transféré jeudi à l'hôpital de la prison, a indiqué Abderrahman Hariri, sans fournir d'autres détails.M. Aboul Foutouh a été arrêté avec cinq de ses adjoints, selon des sources de sécurité.Cette arrestation est intervenue à la suite d'un appel qu'il a lancé ainsi que d'autres figures politiques d'opposition à boycotter la présidentielle de mars, accusant le régime "d'empêcher toute compétition loyale".En réaction, "L'Egypte Forte" a annoncé dans un communiqué la "cessation temporaire" de ses activités, dénonçant une "atmosphère d'oppression, de tyrannie et de répression des opposants pacifiques par le pouvoir".M. Aboul Foutouh est un opposant au président Abdel Fattah al-Sissi, qui dirige l'Egypte d'une main de fer depuis 2014 et reste le seul candidat sérieux à sa propre succession.Le parquet militaire a par ailleurs ordonné la détention de l'ancien chef de l'Autorité de contrôle des comptes publics Hicham Geneina, selon les médias d'Etat. Conseiller d'un ex-prétendant à l'élection présidentielle exclu par les autorités, M. Geneina avait été arrêté mardi.Hicham Geneina était le conseiller pour les droits de l'Homme du général Sami Anan, ancien chef d'état-major de l'armée égyptienne, lui-même arrêté et exclu en janvier de la course à la présidence après avoir été accusé par les autorités de ne pas "avoir respecté les procédures" et de semer la "division".(©AFP / 15 février 2018 18h51)