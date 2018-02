Egypte: une danseuse russe poursuivie pour une tenue trop légère

Le Caire - Une danseuse orientale de nationalité russe sera poursuive pour "incitation à la débauche" après la diffusion sur internet d'une vidéo la montrant en tenue jugée trop légère, a annoncé jeudi son avocat.Ekaterina Andreeva, alias "Gawhara", avait été arrêtée cette semaine pour "incitation à la débauche" et menacée d'expulsion vers la Russie pour absence de justificatifs de séjour en Egypte, ont indiqué dans un premier temps des sources sécuritaires.Toutefois, son avocat Me Mohamed Saleh a annoncé à l'AFP qu'"Il n'y aura pas d'expulsion car ses papiers sont en règle"."Son procès (pour incitation à la débauche) va avoir lieu mais la date de l'audience n'a pas encore été fixée", a dit l'avocat, selon qui "Gawhara" a été libérée jeudi soir.En robe blanche à dentelles très échancrée, se livrant à une danse sensuelle, la performance filmée de la danseuse russe dans un club du Caire a alimenté les réseaux sociaux ces derniers jours.Si l'Egypte est restée une référence en la matière, les danseuses orientales sont confrontées à une forme de réprobation sociale et à la pression des autorités.En 2015, un tribunal égyptien avait condamné à un an de prison une danseuse accusée d'"incitation à la débauche" pour un clip suggestif jugé indécent.Cette incrimination est utilisée de manière plus générale pour condamner les homosexuels ou encore les chanteuses aux références sexuelles jugées trop explicites.(©AFP / 08 février 2018 20h01)