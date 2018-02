Electricité: Bruxelles autorise un mécanisme français garantissant l'approvisionnement

Bruxelles - La Commission européenne a autorisé mercredi un régime d'approvisionnement en électricité mis en place par la France, pendant les heures de pénurie, où les clients (souvent des industriels) sont payés pour qu'ils réduisent leur consommation.L'exécutif européen, gardien de la concurrence dans l'Union, a donné son feu vert au total à six pays qui ont mis en place des mécanismes (très divers selon les cas) pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité. Outre la France, sont concernées l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Pologne.La Commission européenne a estimé que ces mesures préserveraient la concurrence, tout en garantissant l'approvisionnement.Pour la France, ce mécanisme validé mercredi est un des moyens à la disposition du gestionnaire du réseau pour équilibrer l'offre et la demande quand cette dernière explose, par exemple les soirs d'hiver par grand froid.Le réseau français avait connu de très fortes tensions il y a un an lorsque la météo avait été très rigoureuse et que plusieurs réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt.(©AFP / 07 février 2018 16h31)