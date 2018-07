Electricité: la France doit récupérer de l'argent auprès de gros consommateurs

Paris - La Commission européenne a demandé mardi à la France de récupérer une partie des réductions de contribution qu'elle avait accordées dans le passé à des entreprises électro-intensives, c'est-à-dire très grosses consommatrices de courant.Il s'agit de réductions, estimées à moins de 50 millions d'euros, "excédant les niveaux autorisés par les règles de l'Union européenne sur les aides d'État", explique-t-elle dans un communiqué.Elle a toutefois approuvé par ailleurs la majorité des réductions de contribution octroyées par la France aux entreprises électro-intensives entre 2003 et 2015.Ces entreprises qui consomment beaucoup d'électricité (par exemple dans la sidérurgie ou la chimie) peuvent obtenir une réduction du montant de leur Contribution au service public de l'électricité (CSPE), une taxe destinée à financer par exemple le soutien aux renouvelables ou les tarifs sociaux de l'électricité.A l'issue d'une enquête lancée en mars 2014, la Commission estime qu'une partie des réductions octroyées par la France ne remplissent pas les conditions fixées (les entreprises doivent notamment travailler dans des secteurs exposés à la concurrence internationale).La France va donc devoir récupérer auprès des entreprises concernées les réductions octroyées au-delà de ce qui était autorisé."Cette décision vient clore les travaux issus de la réforme de la CSPE intervenue en 2016 pour assurer la sécurité juridique et la compatibilité au droit européen de la fiscalité de l'électricité", a souligné le ministère français de la Transition écologique."Le ministère notifiera aux entreprises concernées par cette décision les montants et les modalités pratiques du recouvrement", a ajouté un porte-parole dans une déclaration à l'AFP.La justice européenne s'est par ailleurs récemment penchée sur la CSPE, instituée par la France début 2003, et l'a partiellement invalidée.Dans un arrêt du 25 juillet, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ainsi jugé que les contribuables pouvaient prétendre à un "remboursement partiel" de cette taxe pour les années 2009-2015. Il appartient désormais au Conseil d'État de rendre une décision.(©AFP / 31 juillet 2018 16h31)