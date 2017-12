Electronique: Dolphin Intégration va devoir augmenter son capital

DOLPHIN INTEGRATION

EURONEXT

Lyon - Le concepteur de circuits intégrés à faible consommation d'énergie Dolphin Intégration va proposer à ses actionnaires une augmentation de capital, pour redresser une situation financière qui inquiète ses commissaires aux comptes."La mise en oeuvre de solutions à moyen terme de renforcement de ses fonds propres" est l'une des conditions nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, a noté celle-ci dans un communiqué, sans chiffrer le montant du financement nécessaire.En raison d'une situation de trésorerie tendue, Dolphin Intégration a dû demander - et a obtenu - un moratoire de ses dettes sociales et fiscales à hauteur de 1,8 million d'euros. Cette somme sera remboursée de manière étalée en 18 mois à partir de ce mois de décembre.Le groupe grenoblois, qui produit notamment des circuits à la demande pour les industriels de l'aéronautique et de la défense, estime avoir vu sa situation financière s'améliorer au cours des six premiers mois de son exercice décalé (mars-septembre). Toutefois, "la trésorerie n'a pas suivi à cause du retard de certaines prises de commandes".Sur le semestre écoulé, la perte nette de l'entreprise a été ramenée de 1,8 million à 0,2 million d'euros. La perte d'exploitation a été divisée par quatre, à 0,6 million, alors que le chiffre d'affaires bondissait de 29%, à 8,7 millions d'euros."Les excessives fluctuations trimestrielles du chiffre d'affaires trahissent seulement que l'entreprise n'a pas encore atteint sa +taille critique+", a-t-elle commenté.Basée à Meylan, dans la région grenobloise, avec des implantations au Québec et en Israël, l'entreprise fondée en 1985 emploie 190 personnes, dont 160 ingénieurs et scientifiques.Après avoir "profondément" renouvelé son conseil d'administration cet été, elle est désormais à la recherche d'un nouveau directeur général.Dolphin Intégration était valorisé jeudi 13 millions d'euros à la Bourse de Paris.fga/cha/ggy(©AFP / 28 décembre 2017 09h35)