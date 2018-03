Elma améliore ses résultats en 2017, toujours pas de dividende

Zurich (awp) - Elma a poursuivi sa croissance et a vu ses résultats s'améliorer au cours de l'exercice écoulé. Les trois régions dans lesquelles opère l'entreprise ont contribué à cette progression. Toutefois, comme les objectifs à long terme ne sont pas encore atteints, le fabricant de composants électroniques a indiqué lundi qu'il proposera à ses actionnaires de renoncer une nouvelle fois au versement d'un dividende.Au cours de l'exercice sous revue, les ventes ont crû de 10,5% à 144,0 mio CHF. Le résultat opérationnel (Ebit) a quasiment doublé à 7,0 mio, pour une marge afférente de 4,8%, en hausse de 2,1 points de pourcentage, précise le groupe basé à Wetzikon dans un communiqué. Le résultat net est ressorti à 3,0 mio, après 2,3 mio en 2016.En dépit de l'amélioration des résultats, Elma va demander à ses actionnaires cette année encore de se serrer la ceinture, dans la mesure où les objectifs à long terme - prérequis pour le versement d'un dividende - n'ont pas encore été atteints. Elma aspire à améliorer la structure de son bilan, réduire son endettement net et afficher un ratio de fonds propres supérieur à 50%.Elma rappelle avoir "déjà effectué cours des dernières années des progrès visibles et a bon espoir d'atteindre ses objectifs", sans pour autant fixer de perspective temporelle.Au vu de l'embellie conjoncturelle dans la plupart des marchés, la direction du groupe s'attend pour l'année en cours à une poursuite de l'évolution positive des affaires, sans plus de détails.buc/rp(AWP / 15.03.2018 07h07)