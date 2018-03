Elma améliore ses résultats en 2017, toujours pas de dividende

(ajoute performance par région, détails financiers, départ d'un administrateur)Zurich (awp) - Elma a poursuivi sa croissance et a vu ses résultats s'améliorer au cours de l'exercice écoulé. Les trois régions dans lesquelles opère l'entreprise ont contribué à cette progression. Toutefois, comme les objectifs à long terme ne sont pas encore atteints, le fabricant de composants électroniques a indiqué lundi qu'il proposera à ses actionnaires de renoncer une nouvelle fois au versement d'un dividende.Au cours de l'exercice sous revue, les ventes ont crû de 10,5% à 144,0 mio CHF. La région Amériques a vu son chiffre d'affaires grimper de 9,3%, grâce notamment de la forte demande de l'industrie de la défense. En Europe, les recettes se sont étoffées de 9,9%, portées par l'embellie sur les marchés suisse, allemand, français et britannique. Les ventes asiatiques ont bondi de près d'un quart (+21,9%), profitant de demande des secteurs de l'automation et des énergies renouvelables.Le résultat opérationnel (Ebit) a quasiment doublé à 7,0 mio CHF, pour une marge afférente de 4,8%, en hausse de 2,1 points de pourcentage (pp), précise le groupe basé à Wetzikon dans un communiqué. Le résultat net est ressorti à 3,0 mio, après 2,3 mio en 2016.ACTIONNAIRES AU RÉGIME SECEn dépit de l'amélioration des résultats, Elma va demander à ses actionnaires cette année encore de se serrer la ceinture, dans la mesure où les objectifs à long terme - prérequis pour le versement d'un dividende - n'ont pas encore été atteints. Elma aspire à améliorer la structure de son bilan, réduire son endettement net et afficher un ratio de fonds propres supérieur à 50%.Elma rappelle avoir "déjà effectué cours des dernières années des progrès visibles et a bon espoir d'atteindre ses objectifs", sans pour autant fixer de perspective temporelle.Au bouclement de l'exercice, l'entreprise affichait un endettement net de 20,8 mio CHF, contre 22,5 mio fin 2016, pour un ratio correspondant de 2,1%, en baisse de 1,4 pp. Les fonds propres se sont enrobés de 9,7% à 30,5 mio, pour un ratio de 35,6% (-0,5 pp).Au vu de l'embellie conjoncturelle dans la plupart des marchés, la direction du groupe s'attend pour l'année en cours à une poursuite de l'évolution positive des affaires, sans plus de détails.Dans la foulée de ses résultats, Elma a annoncé le retrait de l'administrateur David Schnell pour des raisons statutaires, ce dernier siégeant au sein de l'organe de surveillance depuis 2001. Comme le poste ne sera pas repourvu, le conseil d'administration sera ramené à quatre membres.Les autres sortants sont tous candidats à leur réélection, y compris le président Martin Wipfli.buc/rp(AWP / 15.03.2018 08h00)