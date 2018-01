Embellie en vue pour la conjoncture romande et helvétique, selon le Crea

Zurich (awp) - L'indice conjoncturel de l'Institut d'économie appliquée (Crea) de l'Université de Lausanne traduit un regain de confiance pour l'économie romande au 1er trimestre de 2018, moindre toutefois que celui pour l'ensemble du pays. Le baromètre du Crea publié mercredi indique une valeur de 100,6 (+0,3 sur trois mois) points pour la partie francophone et de 100,9 (+0,4) points pour la Suisse.L'amélioration conjoncturelle en Romandie se trouve entravée par les indicateurs genevois, qui ne grappille que 0,1 point ainsi que valaisan, qui cède 0,5 point. Vaud, Fribourg et Neuchâtel s'adjugent en revanche respectivement 0,7, 0,9 et 1,1 point.Le canton du bout du lac a enregistré la plus forte progression dans le segment des services financiers, devant l'hôtellerie, le commerce de détail ou encore la construction. Le recul des réserves de travail dans ce dernier domaine devrait être prochainement compensé par la hausse des entrées de commandes et des lancements de projets.Au nord du Léman, l'embellie a principalement bénéficié en 2017 du soutien des activités industrielles. Cet apport demeurera important en 2018, sans toutefois être prépondérant. Parmi les progressions les plus marquées figurent la chimie et la pharma ainsi que l'industrie des machines.Fribourg s'impose comme le seul canton romand pour lequel l'indice du Crea surclasse la moyenne helvétique, tandis que Neuchâtel affiche la plus nette progression.Les auteurs du rapport souligne que si l'indice valaisan est le seul à reculer sur la période sous revue, il se maintient dans une zone de croissance élevée.jh/fr(AWP / 17.01.2018 09h29)