Emmanuel Macron reçoit le roi du Maroc, absent de son pays depuis plus d'un mois

Paris - Le roi du Maroc Mohammed VI, absent de son pays depuis une opération du coeur à Paris fin février, a été reçu mardi à l'Elysée par Emmanuel Macron, a constaté l'AFP.Aucun élément n'a été communiqué sur le contenu de cette rencontre, qui s'est tenue juste avant la réception à l'Elysée du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, en visite officielle à Paris.Cette rencontre avec le roi du Maroc n'était pas inscrite à l'agenda de M. Macron diffusé ce week-end.Lundi, le roi du Maroc a rencontré "MBS" et le Premier ministre libanais, Saad Hariri, comme en témoigne une photo des trois hommes attablés ensemble, tout sourires, tweetée dans la nuit de lundi à mardi par Saad Hariri."Tous les trois sont amis et nos pays sont sur la même longueur d'onde, il était donc logique" d'organiser cette rencontre, a déclaré à l'AFP le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir.Le roi Mohammed VI n'est pas revenu au Maroc depuis son opération le 26 février dans une clinique parisienne.Il avait alors subi une opération du coeur pour "trouble du rythme cardiaque" et devait "reprendre ses activités normales sans restriction aucune" à l'issue d'une période de repos "prescrite par ses médecins traitants", selon un communiqué officiel publié à l'époque. Une de ses dernières apparitions officielles au Maroc remonte à fin janvier.Cette longue absence du roi a suscité de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, certaines allant même jusqu'à évoquer son décès. Elles ont été récusées par le site marocain 360."Les photos du roi posant avec des citoyens marocains confirment sa bonne santé" et il "veille chaque jour, à toute heure, sur la gestion des affaires de l'Etat", affirmait un article publié mi-mars par 360.Le monarque, qui règne depuis juillet 1999, séjourne très régulièrement en France, où il possède un château.Le président Macron a rencontré le roi du Maroc plusieurs fois, d'abord lors d'une visite privée en juin au Maroc, puis à Abou Dhabi début novembre lors de l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, au sommet Europe-Afrique d'Abidjan le 29 novembre et également le 12 décembre au moment du sommet sur la finance verte One Planet Summit à Paris.(©AFP / 10 avril 2018 16h40)