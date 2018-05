Emmanuel Macron sera reçu par le pape François "fin juin"

Cité du Vatican - Le président français Emmanuel Macron sera reçu "fin juin" par le pape François, a indiqué vendredi le Vatican.La visite de M. Macron "est en train d'être organisée pour fin juin", a déclaré Greg Burke, directeur de la salle de presse du Vatican, confirmant une information parue dans l'hebdomadaire catholique La Vie.Selon une source proche du dossier, la visite pourrait être programmée le mardi 26 juin, une date également avancée vendredi par le journal La Croix.La rencontre se tiendrait ainsi après le déplacement du pape à Genève le 21 juin pour le 70ème anniversaire du Conseil oecuménique des Eglises (COE).Le pape François avait félicité M. Macron pour son élection, voici un an, en évoquant la "tradition chrétienne" de la France qui est appelée à défendre "une société plus juste".En novembre, le président français avait indiqué son intention de prendre possession du titre de premier et unique chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape à Rome, une tradition qui remonte à Henri IV.Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, avait confirmé en mars qu'une visite du pape François en France était "envisagée" mais qu'il fallait encore trouver une place dans son calendrier.Il avait aussi estimé que le pape argentin pouvait être intéressé par un pays comme la France, qui connaît "une situation de crise culturelle", comme un certain nombre de pays occidentaux.Dans un entretien au journal La Croix en 2016, le pape avait laissé entendre que Marseille était une hypothèse pour un éventuel voyage en France, tout comme Paris ou Lourdes. Mais aucune récente annonce du Vatican ne laisse envisager un voyage imminent en France.(©AFP / 04 mai 2018 14h17)