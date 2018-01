Emmi: Christina Johansson et Alexandra Post Quillet nominées pour le CA

Zurich (awp) - Le conseil d'administration du groupe Emmi a annoncé vendredi soir la nomination de Christina Johansson et d'Alexandra Post Quillet au poste d'administratrices. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale le 12 avril prochain, les deux candidates devraient succéder aux sortants Stephan Baer et Josef Schmidli, qui ont décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.Les deux futures administratrices sont des dirigeantes chevronnées disposant d'une vaste expérience au niveau international, assure le transformateur laitier lucernois dans un communiqué.Mme Johansson d'une expérience de plus de 20 ans en tant que dirigeante dans le domaine financier de sociétés cotées en Bourse. Elle a officié en tant que directrice financière (CFO) de grandes entreprises et possède un bagage dans les opérations de fusion-acquisition.Alexandra Post Quillet a travaillé plus de dix ans pour l'entreprise de biens de consommation Unilever, où elle a été responsable du marketing et de la vente pour plusieurs marchés. Elle est actuellement partenaire d'une entreprise de conseil qu'elle a cofondée il y a 13 ans.Les deux administrateurs sortants, Stephan Baer et Josef Schmidli, ont siégé au conseil respectivement 19 et 15 ans.buc/rp(AWP / 26.01.2018 19h00)