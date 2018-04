[Emmi] Communiqué de Presse Assemblée générale d'Emmi SA

Vous trouverez des informations détaillées dans le rapport de rémunération du rapport annuel 2017 en ligne

Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse du 26 janvier 2018

- Groupe:



de 1,5 % à 3 %



- Division Suisse:



de 0 % à 0,5 %



- Division Amériques:



de 4 % à 6 %



- Division Europe:



de 1 % à 3 %



- EBIT:



de CHF 205 millions à CHF 215 millions



- Marge bénéficiaire nette:



de 4,5 % à 5,0 %





Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse du 5 mars 2018

